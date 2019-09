Podcast De Dag: Valt er nog geld bij elkaar te lobbyen voor Prinsjesdag?

"Wij willen dat de minister fors en structureel ingrijpt." Vandaag staat de jeugdzorg op het Malieveld om te vragen om meer budget. Met het begin van het politieke seizoen laait de strijd om het verdelen van geld ook weer op.

Maar heeft dat nu nog wel zin? Want over twee weken is het al Prinsjesdag. In podcast De Dag praten we over hoe de lijntjes lopen in het Haagse lobbyland met Peter van Keulen van lobby-adviesbureau Public Matters en Hans Andringa van de politieke redactie van de NOS.