Japan weer gestart met controversiële dolfijnenjacht

In Japan is de jaarlijkse dolfijnenjacht van start gegaan. Bij de omstreden jacht in de kustplaats Taiji worden de dieren in een baai gedreven om vervolgens in ondiepe wateren met messen te worden gedood, meldt de BBC.

Volgens dierenwelzijnsorganisatie Dolphin Project zijn vandaag vijf grijze dolfijnen gedood. De dieren worden gedood om hun vlees. Ook worden dolfijnen gevangen en verkocht aan aquariums en nationale parken.

Het jachtseizoen duurt ongeveer een half jaar. In die periode mogen 1700 dolfijnen worden geslacht of gevangen.

Kritiek

De jacht in Taiji is decennia oud en wordt al jaren internationaal veroordeeld. In 2009 kreeg de traditie internationale aandacht door de Oscarwinnende documentaire The Cove, waarin de slacht van dolfijnen centraal staat.

Eerder dit jaar hervatte Japan ook de commerciële walvisjacht, na 31 jaar. Ook dat besluit werd internationaal veroordeeld. Volgens de Japanse regering was de walvissenpopulatie voldoende hersteld.