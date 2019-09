Bijna 400 boetes voor mensen die met mobiel achter het stuur zaten

De politie in West-Brabant heeft bij zogeheten touringcarcontroles rond Breda en Tilburg in een week tijd meer dan vijfhonderd automobilisten bekeurd. Dat heeft 125.000 euro en zeven aanhoudingen opgeleverd.

395 automobilisten kregen een boete van 240 euro voor bellen of appen met de smartphone in de hand. Ook voor het niet dragen van de autogordel, het overschrijden van de maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur en andere verkeersovertredingen werden boetes uitgedeeld.

Een automobilist kreeg voor meerdere overtredingen 1180 euro aan boetes opgelegd. Hij moet verplicht een cursus verantwoord rijgedrag bij het CBR volgen. Die kost 1180 euro die hij zelf moet betalen. Van een automobilist die meer dan 50 kilometer per uur te hard reed is het rijbewijs ingenomen. Hij is ook aangehouden.

Bij een touringcarcontrole kijken politiemensen vanuit een rijdende touringcar of verkeersdeelnemers zich aan de regels houden. Als ze zien dat iemand in de fout gaat, waarschuwen ze hun collega's die in onopvallende personenauto's achter de bus rijden. Die geven de verkeersovertreder dan een stopteken.

