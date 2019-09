Ook oud-dwangarbeiders willen dat NS hun oorlogsleed erkent

De Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn vraagt de NS in een brief om ook het leed van dwangarbeiders te erkennen. De NS trok eerder dit jaar 40 tot 50 miljoen euro uit om overlevenden van de Holocaust en hun nabestaanden tegemoet te komen.

De regeling geldt voor Joden, Sinti en Roma op wie doelbewust genocide is gepleegd. Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn vindt dat dwangarbeiders en hun nabestaanden ook in aanmerking moeten komen voor een tegemoetkoming. Eerder trokken nabestaanden van verzetsmensen al aan de bel bij de NS.

"Ik heb contact gehad met de NS of ze ook willen nadenken over de dwangarbeiders. Maar zij antwoordden dat ze dat in principe niet deden", vertelt voorzitter Arend Disberg tegen Omroep Gelderland.

Disberg zegt nog steeds elke week mails van overlevenden te krijgen. "Als jullie ons niet hebben weggehaald, wie dan wel? Laat de NS dat maar goed uitleggen", citeert hij uit een van de mails.

"We zijn heel blij dat er een tegemoetkoming is voor Joden, Sinti en Roma. Die hebben dat verdiend. Maar wij dan? Het gaat om een vorm van erkenning."