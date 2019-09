D66-plan voltooid leven wekt verbazing en irritatie bij coalitiepartners

De aankondiging van D66 om volgend jaar met een wetsvoorstel te komen dat euthanasie mogelijk maakt voor oude mensen die levensmoe zijn valt niet goed bij de ChristenUnie. Ook het CDA staat niet te juichen.

ChristenUnie-leider Segers: "Dit wekt bij mij wel lichte irritatie en verbazing." Hij wijst op de afspraak tussen de coalitiepartijen om eerst het onderzoek van minister De Jonge af te wachten naar ouderenproblematiek in het algemeen. Segers: "Het is duidelijk dat deze afspraak gewoon staat."

CDA-fractievoorzitter Heerma wil ook eerst het onderzoek afwachten. "Dat onderzoek is breder dan voltooid leven. Het gaat bijvoorbeeld ook over eenzaamheid bij ouderen en welke oplossingen daarvoor zijn."

Hulp bij zelfdoding is daar geen oplossing voor, zegt Segers geïrriteerd. Hij vindt dat er betere zorg ingezet moet worden als ouderen door eenzaamheid geen zin meer hebben in het leven.

Levenseindebegeleider

D66-Kamerlid Pia Dijkstra kwam vanmorgen met het plan. Zij is al jaren bezig om in de wet geregeld te krijgen dat ouderen die niet meer willen leven onder voorwaarden ook recht hebben op euthanasie. CDA en ChristenUnie zien dit niet zitten. In het regeerakkoord staat daarom een compromis. Er wordt eerst onderzoek gedaan naar ouderenproblematiek in het algemeen.

Voor Dijkstra duurt dat onderzoek inmiddels te lang. Ze wil nog tot januari wachten, maar komt dan zelf met een wetsvoorstel. Vanmorgen in het AD lichtte zij dat toe. Senioren met een stervenswens moeten zich in de toekomst kunnen melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener: de levenseindebegeleider. Die moet in een periode van een paar maanden vaststellen of een oudere echt zelf voor euthanasie kiest. Het besluit kan tot het laatste moment worden teruggedraaid.

Treuzelen

Ook D66-leider Jetten zei vanmorgen dat zijn partij vindt dat het allemaal te langzaam gaat. "We hebben inderdaad een gevoel van treuzelen", zegt partijleider Jetten. "Het zou goed zijn als dat onderzoek er op een gegeven moment ook ligt." Hij verdedigt de actie van partijgenote Dijkstra, ook al wringt die met de coalitieafspraken.

De vier coalitiepartijen gaan vandaag verder met de onderhandelingen over de begroting voor Prinsjesdag. Het onderwerp voltooid leven stond niet op de agenda, maar alle partijen willen er vandaag toch over praten om een conflict te voorkomen.