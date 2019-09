Scholieren en studenten Hongkong boycotten eerste schooldag

In Hongkong zijn opnieuw duizenden mensen op de been om te protesteren. Veel scholieren en studenten sloegen de eerste dag na hun vakantie over om de straat op te gaan.

De oppositie heeft voor vandaag en morgen een algehele staking afgekondigd. Er zijn oproepen gedaan om weer massaal te betogen. In de spits vanochtend werd het treinverkeer door demonstranten ontregeld.

Afgelopen weekend verliep opnieuw tumultueus. Protesten liepen uit op gewelddadigheden. Gisteren legden betogers het openbaar vervoer naar de internationale luchthaven grotendeels plat. Ook werden wegen ernaartoe geblokkeerd. Voor het weekend begon, hadden de autoriteiten verschillende leiders van de protestbeweging en politici opgepakt.

Veertiende week

Vandaag valt de aanwezigheid van scholieren en studenten op. Ze verzamelden zich bij de universiteiten en op pleinen. Middelbareschoolleerlingen hielden spandoeken omhoog met teksten als 'Zonder toekomst is er geen reden naar school te gaan'.

De minister van Onderwijs van Hongkong sprak de hoop uit dat scholieren ver zouden blijven van de protesten en na de vakantie gewoon naar school zouden gaan. Scholen moeten niet worden misbruikt om politieke eisen te stellen of druk uit te oefenen, zei Kevin Yeung. De oproep wordt door duizenden genegeerd.

De betogingen gaan de veertiende week in. Wat begon als protest tegen een uitleveringswet is uitgegroeid tot een breder protest, bedoeld om de politieke vrijheden van Hongkongers te behouden. De protestbeweging eist dat aanklachten tegen betogers komen te vervallen. Ook willen velen nieuwe verkiezingen. De huidige bestuurders in Hongkong worden gezien als marionetten van de werkelijke machthebbers in Peking. De uitleveringswet, waar het allemaal mee begon, moet helemaal van tafel, vinden de betogers.