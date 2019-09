Singer Laren krijgt onbekend meesterwerk cadeau

Museum Singer Laren heeft een aquarel van Anton Mauve (1838-1888) gekregen uit een erfenis. Het werk, Aan de ploeg, was jarenlang familiebezit, meldt NH Nieuws. Het geldt als een van de hoogtepunten uit het werk van Mauve.

De aquarel dateert van rond 1880 en werd onlangs aan het Singer Laren geschonken uit de nalatenschap van Ralph J.A. de Jong-Mellon. Zijn vader en grootvader waren compagnon bij kunsthandel Firma J.A. Sisselingh & Co.

Anton Mauve woonde en werkte van 1882 tot 1889 in kunstenaarsdorp Laren, dat aan de grote Nederlandse impressionist de bijnaam 'Het Land van Mauve' te danken heeft. Hij begon in Haarlem als romantisch schilder en ontwikkelde zich tot een virtuoos buitenschilder. Hij legde het leven van de plattelandsbevolking vast.

In zijn Haagse periode kwam Vincent van Gogh, een aangetrouwde neef, bij hem in de leer. De aquarel die nu aan het museum is geschonken maakt deel uit van de tentoonstelling Weer en wind. Avercamp tot Willink.