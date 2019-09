Nieuwe verdachten aangehouden na verdwijning oud-topman Philips Oost-Afrika

De Keniaanse politie heeft drie nieuwe mensen aangemerkt als verdachten in het onderzoek naar de verdwijning van Tob Cohen, de 69-jarige oud-topman van Philips Oost-Afrika. Vorige week werden er al drie verdachten, onder wie zijn vrouw, aangehouden.

Bij de drie nieuwe verdachten zitten twee hooggeplaatste vrouwen "met politieke connecties", melden lokale media. De derde verdachte is een man die rond de verdwijning van Cohen, half juli, op bezoek is geweest bij zijn vrouw. Cohen lag op het moment van zijn verdwijning al maanden in scheiding met zijn vrouw. Hij beschuldigde haar onder andere van mishandeling.

Volgens zijn vrouw, Sarah Wairimu, was Cohen naar Thailand vertrokken voor medische hulp. Rechercheurs hebben hier nooit bewijs voor kunnen vinden. Dit weekend bleek bovendien dat zijn telefoon uit de buurt van zijn huis is geweest. Dat is volgens de politie extra bewijs dat er mogelijk een misdrijf is gepleegd.

Fundering

Zijn vrouw werd vorige week opgepakt, maar niet aangeklaagd voor de verdwijning van de Nederlander. "Het is zeer waarschijnlijk dat Cohen uit zijn woonplaats is gekidnapt", zei rechercheur Maxwell Otieno. "Hij is mogelijk meegenomen naar een onbekende plaats waar de ontvoering uitgelopen kan zijn op een moord."

De telefoon van Wairimu wordt tijdens het onderzoek grondig onderzocht. Oproepen, sms-berichten en financiƫle transacties worden onder de loep genomen.

Opsporingsdiensten houden er rekening mee dat de zakenman naar een bouwplaats gebracht is. Wairimu is bezig met de ontwikkeling van een hotel. Het lichaam van Cohen zou mogelijk in het beton van de fundering gestort zijn.

Vandaag komt Wairimu voor de rechter. Dan wordt duidelijk of ze nog voor veertien dagen vastgehouden kan worden, schrijft lokale krant Daily Nation. Dan wordt ook vastgesteld of het huis van het stel als plaats delict aangeduid wordt.

Communicatie

Volgens de lokale politie heeft de vrouw meerdere mensen overgehaald om te liegen over hoe Cohen zijn huis verlaten heeft en waar hij heengegaan is. Voor de politie is het lastig om de Wairimu aan te klagen voor moord als het lichaam van Cohen niet gevonden is.

Een video die de vrouw twintig dagen na de verdwijning van Cohen op YouTube zette behoort verder tot het bewijs dat de politie onderzoekt. In de video zegt de vrouw dat haar man veel rookte, dronk en drugs gebruikte. Daarom zou hij volgens haar agressief zijn.