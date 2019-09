VVD winkeliers extra tijd geven om rookwaar uit het zicht te halen

Winkeliers moeten extra tijd krijgen om sigaretten en tabakswaar uit het zicht te laten verdwijnen. Regeringspartij VVD wil dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid meer tijd neemt voor dit deel van zijn anti-rookplannen.

"Winkeliers moeten een fors bedrag neerleggen om de rookwaar onzichtbaar neer te zetten, dan moeten we ook zorgen voor een goede overgangsperiode", zegt VVD-Kamerlid Veldman.

Het kabinet wil dat in supermarkten vanaf 1 juli 2020 geen enkel sigarettenpakje meer te zien is. In kleinere winkels moet dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn.

"Fors bedrag"

De VVD vindt dat te snel en vraagt voor supermarkten en kleine winkeliers één jaar uitstel. VVD'er Veldman zegt dat winkels vaak zo'n 10 à 12 meter rookwaar in schappen achter de kassen hebben staan en dat aanpassing zo'n 1000 euro per meter kost. "Een winkelier moet al snel tussen de 10.000 tot 15.000 euro ophoesten. Dat is een fors bedrag."

Veldman vindt niet dat hij aan de kabinetsafspraken tornt. "We staan achter het anti-rookbeleid, maar winkeliers moeten wel fatsoenlijk de tijd hebben om het geregeld te krijgen."

Steun

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het preventieakkoord om ongezond leven leven te bestrijden. De VVD rekent op steun van Blokhuis, ook omdat hij zelf de winkeliers al extra respijt heeft gegeven. Aanvankelijk hadden de supermarkten namelijk al op 1 januari 2020, over vier maanden dus, alle rookwaar uit het zicht moeten hebben.

De brancheorganisatie van tabaks- en gemakszaken NSO biedt morgen een petitie aan om meer politieke partijen te overtuigen van de noodzaak van uitstel.