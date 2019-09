Campagne tegen zakelijk appen en bellen in het verkeer

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur lanceert vandaag een campagne om appen achter het stuur door zakelijke rijders terug te dringen.

"Het is moeilijk voor te stellen, maar een op de tien werkgevers vindt het een normale zaak dat hun werknemers tijdens het rijden berichten lezen en terugschrijven", zegt Van Nieuwenhuizen. "Totaal onverantwoord om dit van je mensen te verwachten, want dat is gewoon levensgevaarlijk."

De minister baseert zich op onderzoek van Veilig Verkeer Nederland en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. 11 procent van de ondervraagden antwoordde dat hun werkgever hun toestaat dat ze berichtjes lezen en schrijven als ze achter het stuur zitten. 10 procent zei dat ze achter het stuur met de telefoon in de hand mogen bellen, 81 procent mag van zijn werkgever handsfree bellen.

De campagne voor de zakelijke rijders is onderdeel van de grotere campagne tegen bellen en appen in het verkeer die in september vorig jaar van start ging. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk verdubbelt als iemand in de auto belt met de telefoon in de hand. Appen verzesvoudigt de kans op een ongeluk.