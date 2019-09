Vertragingen en annuleringen bij KLM door staking grondpersoneel

Op Schiphol staakt het grondpersoneel van KLM vanochtend. De actie duurt tot 10.00 uur en heeft gevolgen voor het vliegverkeer. Passagiers moeten rekening houden met vertragingen en een klein deel van de vluchten van vanochtend is geannuleerd.

Aanleiding voor de staking is een conflict over een nieuwe cao. Vakbond FNV wil onder meer een loonsverhoging van vier procent per jaar, een minder flexibel rooster en meer mensen in vaste dienst. De KLM wil hier niet in meegaan en de onderhandelingen zijn vastgelopen.

Massaal gehoor

KLM heeft uit voorzorg elf vluchten geschrapt. Het gaat om vluchten naar Europese bestemmingen. De passagiers zijn overgeboekt naar andere vluchten. De KLM zegt de overlast verder zoveel mogelijk te beperken.

Onder het grondpersoneel van KLM vallen onder anderen de medewerkers van de bagagekelder, de sleep- en tankdienst, platformmedewerkers en onderhoudsmedewerkers. De FNV verwacht dat er massaal gehoor gegeven wordt aan de oproep om het werk voor twee uur stil te leggen.

Meer acties

Volgens de FNV hebben verdere gesprekken geen zin omdat de KLM geen voorstellen wil doen. "Wij willen gewoon dat er boter bij de vis wordt gedaan en dat ze met een veel beter cao-aanbod komen", zegt Joost van Doesburg, campagneleider van de FNV. Hij sluit niet uit dat er later deze week meer acties komen.

De KLM betreurt de staking en zei eerder al dat de actie onnodig is. Volgens het bedrijf kost het eisenpakket van de vakbond 100 miljoen euro per jaar en is dat niet haalbaar. Van Doesburg zegt dat dit bedrag niet klopt. "Volgens mij is het veel minder. Het is wel zo dat het grondpersoneel met het salaris dat ze in de afgelopen jaren hebben ingeleverd heeft bijgedragen aan het huidige succes van KLM. Daar mogen ze nu ook van mee profiteren."