KNVB gaat discriminatie in amateurvoetbal apart registreren

De KNVB gaat strenger optreden tegen discriminatie in het amateurvoetbal. Dat zegt de voetbalbond tegen NRC. Voortaan wordt discriminatie op het voetbalveld apart geregistreerd, tot nu toe viel het onder 'grensoverschrijdend gedrag'.

De bond hoopt zo beter te kunnen optreden tegen clubs waar het vaker misgaat. Overtreders kunnen een diversiteitscursus krijgen, maar ook gestraft worden door de tuchtcommissie van de KNVB. Dat kan ertoe leiden dat teams of zelfs een hele club uit de competitie worden gehaald.

Een woordvoerder van de KNVB zegt tegen de krant dat de bond er alles aan doet om racisme en discriminatie van de voetbalvelden te weren. "We hebben de hele voetbalgemeenschap nodig om dit probleem goed in kaart te brengen en hier samen verandering in te kunnen brengen."