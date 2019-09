Opnieuw Statenlid Forum voor Democratie naar groep Otten

Persenaire is het vierde Statenlid dat de partij van Thierry Baudet de rug toekeert. Anderhalve week geleden zegde Cornelis van den Berg uit Flevoland zijn lidmaatschap op. Ook hij zoekt aansluiting bij Otten, evenals Robert Baljeu uit Noord-Holland. Die werd in mei uit Forum voor Democratie gezet.

Twee weken geleden hield het Zeeuwse Statenlid Robèrt Brunke het voor gezien bij FvD. Net als de andere vertrekkers behoudt hij zijn zetel, maar hij sluit zich niet aan bij Otten.

Onwaarschijnlijk

Eerder was al duidelijk geworden dat de Eerste Kamerleden Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker meegaan naar de 'fractie-Otten', zoals de naam luidt waaronder Otten in de senaat verder gaat. Otten zei toen al te verwachten dat zich nog meer FvD'ers bij hem zouden aansluiten, ook uit de kringen van de Provinciale Staten.

Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Cliteur van FvD zei vorige week in Nieuwsuur dat hij het onwaarschijnlijk acht dat nog meer senatoren de overstap maken.

Morgenavond is in Zaandam een ledenavond van Forum voor Democratie. Naar verwachting zullen daar alle ontwikkelingen die er van de zomer in de partij waren aan de orde komen. Otten heeft naar aanleiding van zijn royement aangifte gedaan tegen de partijtop van FvD wegens smaad.