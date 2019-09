Beschietingen over en weer aan Israëlisch-Libanese grens

Hezbollah en het Israëlische leger hebben over en weer beschietingen uitgevoerd aan de Israëlisch-Libanese grens. De Libanese terreurgroep meldt dat zondagmiddag een Israëlisch militair voertuig is vernietigd, en claimt dat daarbij doden en gewonden zijn gevallen.

Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigt dat met anti-tankwapens vanuit Libanon naar Israël is geschoten, en dat daarbij meerdere doelen geraakt zijn. Maar in een verklaring stelt het leger dat er geen slachtoffers zijn.

In reactie op de aanvallen heeft Israël teruggevuurd in de richting van de beschietingen en andere doelen in Zuid-Libanon, zegt het leger. De aan Hezbollah gelieerde tv-zender al-Manar TV meldt dat Israël het grensdorp Maroun al Ras heeft gebombardeerd.

Ontvlambare indruk

De spanning aan de Israëlisch-Libanese grens is de afgelopen week steeds verder opgelopen. Dat gebeurde na een reeks vermeende Israëlische aanvallen op doelen van Hezbollah en Iraanse bondgenoten, onder meer in de Libanese hoofdstad Beiroet en in Syrië. Daarbij zouden twee strijders van Hezbollah zijn omgekomen.

Sindsdien zette Israël zich schrap voor een reactie van Hezbollah. De beweging kondigde afgelopen week meermaals aan wraak te zullen nemen op Israël. Die tegenaanval lijkt nu gekomen, maar de vraag is of dit het begin is van een escalatie, of dat beide partijen nu vinden dat hun punt gemaakt is.

Patstelling

Premier Hariri van Libanon zegt dat hij met de Verenigde Staten en Frankrijk heeft gebeld met het verzoek om interventie.

Israël en Hezbollah vochten in 2006 een oorlog van een maand uit, die eindigde in een patstelling. Sindsdien hebben de twee aartsvijanden grotendeels afgezien van directe gevechten.