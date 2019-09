Aanklager: man die mensen aanviel bij Lyon was psychotisch

De man die gisteren in een voorstad van Lyon mensen aanviel met een mes was psychotisch en onder invloed van drugs, zegt de openbaar aanklager. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen voor terrorisme.

Bij de aanval bij een metrostation in Villeurbanne kwam een 19-jarige man om het leven. Acht mensen raakten gewond.

Uit een psychiatrisch onderzoek van de 33-jarige verdachte blijkt dat hij paranoïde waanbeelden had. Stemmen in zijn hoofd gaven hem opdracht om mensen te doden, zegt aanklager Nicolas Jacquet.

Jacquet bedankt de omstanders, die de verdachte na de aanval vasthielden tot de politie arriveerde. Hun moed was beslissend, zegt hij.

De verdachte is een Afghaanse asielzoeker. Volgens de aanklager verbleef hij de afgelopen tien jaar in meerdere Europese landen en had hij in Frankrijk een tijdelijke verblijfsvergunning.