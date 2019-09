Het boerkaverbod: lastig te handhaven en onduidelijk

Sinds de invoering van het verbod op gezichtsbedekkende kleding zijn er nog geen boetes gegeven aan vrouwen die met een sluier hun hele gezicht bedekken. Dat zeggen de oprichters van het zogenoemde nikabfonds, dat de boetes voor de vrouwen wil betalen, en de initiatiefnemers van de actiegroep 'Hand in hand tegen het boerkaverbod'.

Het is een maand geleden dat het verbod van kracht werd. Formeel gaat het om het onherkenbaar maken van je gezicht door het te bedekken met een bivakmuts, integraalhelm of een sluier, zoals de boerka (die het hele lichaam bedekt inclusief het gezicht) of de nikab (alleen voor het gezicht). Maar de initiatiefnemer van de wet, PVV-leider Geert Wilders, was het alleen om het laatste te doen.

Onduidelijk is hoeveel vrouwen in Nederland een boerka dragen. Er is ooit geschat dat het er zo'n 200 zijn. Maar of dat klopt en of er een toename is van vrouwen die een boerka dragen, weet niemand.

Vervoersbedrijven registreren het als vrouwen met een sluier mee willen met de bus of tram. Zij geven die cijfers door aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie. Maar die zijn niet van plan om die cijfers te publiceren.

Onterecht toegang geweigerd

In de eerste maand van het verbod ontstond er hier en daar spanning. Het bekendste incident was dat met een buschauffeur in Limburg, die weigerde een boerkadrager mee te nemen.

Maar volgens zijn werkgever had hij dat niet mogen doen, omdat vervoersbedrijven verplicht zijn iedere klant te accepteren. Dat botst met het wettelijke boerkaverbod. Vervoersbedrijf Arriva adviseert daarom zijn personeel vrouwen met een sluier wel mee te nemen, tot ergernis van de PVV, die er Kamervragen over heeft gesteld. De partij wil bedrijven en organisaties bestraffen die het verbod niet handhaven. Ook CDA en SGP willen opheldering van de minister.

Nog twee andere incidenten hebben het nieuws gehaald. Een vrouw zou in de gipskamer van het Diakonessenhuis in Utrecht zijn geweigerd, maar het ziekenhuis ontkent dat. En in een speeltuin in Nijmegen is een vrouw ten onrechte de toegang geweigerd: in een speeltuin geldt het verbod immers niet.

Dat is een lastig element aan de wet: hij geldt alleen in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Bezoekers van de Facebookpagina 'Tegen het boerkaverbod' geven aan dat sommige mensen denken dat ook een hoofddoek nu verboden is en dat ze daarop worden aangesproken. Ook zijn ze bang dat het boerkaverbod een opmaat is naar een verbod van de hoofddoek.

De huid vol gescholden

De Facebookpagina roept boerkadragers op incidenten bij hen te melden. Tot nu toe heeft dat tot vier meldingen geleid. Er verschijnen foto's en filmpjes van mensen die in actie komen tegen dragers van een sluier.

Zo moet ene Kim het ontgelden, omdat zij de vrouw van het Limburgse busincident wil aanhouden. 'Kim' wordt op Facebook de huid vol gescholden door tegenstanders van het boerkaverbod.

Ook een filmpje van een man die op agressieve wijze een boerkadrager in haar auto benadert wordt gedeeld, voorzien van commentaar en bedreigingen.