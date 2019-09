Paus 25 minuten vast in de lift: 'Sorry dat ik te laat ben'

Paus Franciscus begon vanochtend 25 minuten later dan gepland met de zondagsdienst in Vaticaanstad. De paus zat onderweg naar het Sint-Pietersplein - de plek waar hij iedere week een grote menigte mensen toespreekt - vast in de lift. Het duurde bijna een halfuur voordat hij bevrijd werd.

De paus begon de dienst dan ook met het aanbieden van zijn excuses: