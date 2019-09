Dorian nu orkaan van zwaarste categorie

Inwoners van de eilandengroep hebben zich teruggetrokken in scholen, kerken en speciaal ontworpen schuilplaatsen. Mensen die zich niet in veiligheid brengen, kunnen "catastrofale" gevolgen ondervinden, waarschuwt de premier van de Bahama's. Vrijwel alle toeristen zijn al vertrokken.

Dorian verplaatst zich nu nog in westelijke richting, met een snelheid van 13 kilometer per uur. Bewoners van de Amerikaanse kuststaten Florida, Georgia en South en North Carolina houden de koers nauwlettend in de gaten. De verwachting is dat de orkaan na het passeren van de Bahama's in noordelijke richting afbuigt en zijn tocht voortzet langs de Atlantische kust.