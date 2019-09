Zundert bereidt zich voor op grootste bloemencorso ter wereld

In Nederland zijn zo'n dertig corso's. Het corso in Zundert bestaat sinds 1936. Het wordt jaarlijks in september gehouden. Op sommige wagens zitten een half miljoen dahlia's. In 2012 kwam het evenement als eerste Nederlandse traditie op de Landelijke Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Bij het corso dit jaar is onder meer een Terracottaleger te zien, liet een verslaggever van Omroep Brabant vanmorgen weten.