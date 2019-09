'Tientallen doden door luchtaanval op gevangenis Jemen'

In Jemen zijn volgens de Houthi-rebellen tientallen doden gevallen bij een luchtaanval op een gebouw dat ze als gevangenis gebruiken. Volgens de rebellen kwamen zeker 52 mensen om bij de aanval van de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Ook zijn er tientallen gewonden.

De Houthi-rebellen melden dat de luchtaanval gericht was op een universiteitsgebouw in de stad Dhamar, in het zuidwesten van Jemen. In het gebouw zouden vooral opgepakte strijders van het regeringsleger worden vastgehouden.

De door het Westen gesteunde coalitie meldt in een verklaring op de Saudische staatstelevisie dat een opslagplaats voor drones en raketten is verwoest.

Burgeroorlog

Volgens omwonenden is het gebouw zes keer geraakt. "De explosies waren krachtig en lieten de stad schudden", zeggen ze tegen persbureau Reuters.

In Jemen woedt sinds 2014 een burgeroorlog, toen Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen. De door de Saudiërs geleide coalitie probeert sinds 2015 de rebellen te verdrijven en president Hadi weer de macht over het hele land terug te geven.

