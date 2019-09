Netanyahu belooft kiezers opnieuw annexatie nederzettingen

Palestijnse leiders zien de bezette Westelijke Jordaanoever als essentieel onderdeel van hun toekomstige staat, net als de Gazastrook. Annexatie van de meer dan honderd nederzettingen zou het sluiten van een vredesverdrag met hen nog moeilijker maken. "De nederzettingen zijn illegaal en ze zullen ontmanteld worden", zei de Palestijnse president Abbas in april.

Oppositiepartijen in Israël reageren vandaag kritisch op de opmerkingen van Netanyahu. "In plaats van op de eerste schooldag onderwijs te beloven tegen racisme en voor tolerantie, belooft de premier annexatie van de nederzettingen", zegt de linkse parlementariër Tamar Zandberg. En de Arabisch-Israëlische parlementariër Ayman Odeh noemt de opmerkingen van Netanyahu een "oorlogsmisdaad".

Erkenning VS

De Westelijke Jordaanoever werd in 1967 door Israël veroverd op Jordanië. In diezelfde oorlog bezette Israël de Golanhoogten die bij Syrië hoorden. In 1981 verklaarde Israël de hoogvlakte tot Israëlisch grondgebied, al wordt het gebied internationaal niet als zodanig erkend. Wel is de annexatie in maart door de VS erkend. "Mogelijk hoopt Netanyahu dat het met een annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever ook zo zal gaan", zegt Brock.

De Amerikaanse ambassadeur David Friedman zei in juni al dat Israël het recht heeft om een deel van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren. "Onder bepaalde omstandigheden denk ik dat Israël het recht heeft om een deel van de Westelijke Jordaanoever te behouden, maar niet het volledige gebied", zei hij in een interview met The New York Times.

In de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever wonen zo'n 400.000 Israëliërs, te midden van bijna 3 miljoen Palestijnen. De nederzettingen in Gaza werden in 2005 door Israël opgegeven. In het eveneens door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem wonen volgens de VN ruim 200.000 Israëliërs. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen illegaal.