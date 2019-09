Sluipwespen, sluipvliegen (en andere vijanden) dringen eikenprocessierups terug

Een proef waarbij de eikenprocessierups op een natuurlijke manier wordt bestreden, blijkt een succes. Op een proeflocatie met natuurlijke vijanden van het beestje werden de afgelopen tijd 80 procent minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

De gemeente Westerveld in Drenthe startte vorig jaar met de proef in Wapserveen, meldt RTV Drenthe. Drie jaar lang wordt er gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich daar ontwikkelt. Natuurlijke vijanden worden er actief gestimuleerd, terwijl even verderop - op de controleplek - geen extra maatregelen zijn genomen. Op beide plekken worden 64 eikenbomen gevolgd. Dit jaar is er nog een extra controlelocatie toegevoegd aan de proef.