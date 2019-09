Wekdienst 1/9: start WOII herdacht in Polen en bloemencorso in Zundert

Goedemorgen! Diverse wereldleiders herdenken in Polen het begin van de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden. In Zundert is het jaarlijkse bloemencorso en het is ook de dag van de Grote Prijs van België.

Vandaag is het bewolkt en is er lokaal een kans op een bui. In de loop van de dag breekt de zon vaker door, maar met 19 tot 21 graden voelt het vrij koel aan.