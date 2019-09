Hypotheken zijn goedkoper, maar wat kopen we daarvoor? 

Nieuwe rente aanvragen

Een andere optie is om te kiezen voor rentemiddeling, de meeste hypotheekverstrekkers bieden dat aan. Daarmee spreek je in feite bij je huidige verstrekker een nieuwe rentevaste periode af, nog voordat de huidige periode is afgelopen. Dan is de nieuwe rente een gemiddelde van de oude rente en de huidige, plus een opslag voor de aanpassing.

Navraag bij de grote banken leert dat er op dit moment nauwelijks meer hypotheken worden af- of overgesloten. Mogelijk omdat veel mensen hun hypotheek eerder al hebben overgesloten. Het kan ook meespelen dat er tijdens de economische crisis minder huizen zijn gekocht, en er in die jaren dus ook minder hypotheken zijn afgesloten.

Maar ook verliezers

Er zijn ook huizenkopers die last kunnen krijgen van de lage hypotheekrente, die naar verwachting de komende tijd nog lager zal worden. De lage rente stuwt namelijk de huizenprijzen omhoog.