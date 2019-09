Led-scherm valt naar beneden tijdens concert Essen, 30 gewonden

In Essen in Duitsland is tijdens een rapconcert een groot led-scherm van het podium afgewaaid. Dat kwam op het publiek terecht, waardoor 30 mensen gewond raakten. Twee van hen verkeren in levensgevaar.

Tijdens het optreden waaide en regende het flink. De Duitse weerdienst had voor die avond een weeralarm afgekondigd en spreekt van een korte, maar hevige onweersbui. Rond 21.20 uur viel het scherm om. De politie onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren.

In dit korte filmpje is te zien dat het linkerscherm flink beweegt door de wind: