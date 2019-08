Staking beveiligers Schiphol afgeblazen, partijen weer in gesprek

De aangekondigde staking van morgen van beveiligers op luchthaven Schiphol gaat toch niet door. Vakbond FNV en Schiphol hebben aangekondigd weer verder te praten over de aanbesteding van nieuwe contracten. Wat er nu aan de situatie is veranderd, is onduidelijk.

De onenigheid gaat over de beveiligers die op Schiphol de veiligheidschecks doen. FNV eist dat het personeel ook na een nieuwe aanbesteding onder de cao Particuliere Beveiliging valt, maar omdat Schiphol dat niet wilde beloven, werden acties aangekondigd. Maandag verwachten de twee partijen met meer informatie te komen.

De staking die morgen zou plaatsvinden, staat los van de staking van maandag van het grondpersoneel van KLM. Die gaat wel door.