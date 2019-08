Festivals Gelderland tijdelijk stilgelegd in verband met noodweer

In Gelderland zijn verschillende festivals stilgelegd in verband met zware onweersbuien. Het ASM Festival in Arnhem is kort onderbroken geweest en ook het Openlucht Filmfestival in die stad is tijdelijk ontruimd. Ook de slotavond van de jaarlijkse Heideweek in Ede is verstoord door het weer.

Omroep Gelderland meldt dat de Nederlandse band Racoon aan het spelen was toen het weer omsloeg. Zanger Bart van der Weide zei daarop het optreden te moeten stoppen uit vrees getroffen te worden door het onweer. "We gaan zo door, maar nu niet. Het is te gevaarlijk", zei hij.

Bezoekers moesten daarop weg van het podium en andere metalen constructies. Na de korte onweersbuien kon het uitverkochte festival, waar zo'n 12.500 mensen zijn, weer verdergaan.