AfD in Oost-Duitsland veel populairder dan in westen: hoe komt dat?

Morgen mogen de inwoners van twee Oost-Duitse deelstaten, Saksen en Brandenburg, naar de stembus. Daar wordt met spanning naar uitgekeken, vooral omdat de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) er weleens de grootste zou kunnen worden.

Winnen gaat de partij sowieso. Uit eerdere landelijke, Europese en lokale verkiezingen is al gebleken dat AfD in het oosten van Duitsland - in de deelstaten die tot 1990 de DDR vormden - veel populairder is dan in het westen.

Duitse media zijn al een tijdje op zoek naar een verklaring voor die populariteit. Correspondent Judith van de Hulsbeek ging in de oostelijke deelstaten in gesprek met mensen die op AfD gaan stemmen, overwegen dat te doen of in hun omgeving horen waarom mensen een stem op de partij overwegen.

Als reden voor hun stem noemen inwoners vaak de 'vluchtelingenpolitiek van Merkel' en een daarmee samenhangend gevoel van onveiligheid. Maar ook de verschillen die er dertig jaar na de val van de muur tussen Oost- en West-Duitsland nog steeds zijn, spelen een rol.

Een greep uit de persoonlijke verhalen die Van de Hulsbeek optekende: