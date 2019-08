Station Heerlen nu officieel geopend

Reizigers kunnen al een kleine vier weken gebruik maken van het nieuwe station van Heerlen, maar staatssecretaris Van Veldhoven, NS-baas Van Boxtel en burgemeester Roemer hebben het station nu officieel geopend.

Jarenlang stond het station bekend als een van de lelijkste van Nederland. Er is zeven jaar gebouwd, in combinatie met de aanleg van het Maankwartier, een nieuwe stadswijk die deels boven het station is gebouwd.

De opening werd opgeluisterd door een theater- en cultuurfestival in Heerlen. Zo was er voor de opening een vioolconcert en zijn er parades.

NS en ProRail hebben de afgelopen weken nog enkele puntjes op de i gezet in het nieuwe station. Zo is het NS-logo dat ondersteboven op een informatiehokje stond verdwenen, meldt 1Limburg.