Nederlanders herdenken het beste, zegt VS-ambassadeur Hoekstra

Ambassadeur Pete Hoekstra van de Verenigde Staten is onder de indruk van de manier waarop ons land de Tweede Wereldoorlog herdenkt. "Nederlanders doen het beter dan wie dan ook", zegt hij in een interview met de NOS.

Hoekstra is van de aanwezigen bij de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen vanmiddag. Daarmee wordt het themajaar 75 jaar vrijheid ingeluid. Een terugblik op de ceremonie is vanavond om 19.05 uur te zien op NPO 1.

Hoekstra vertelde dat deze herdenking erg belangrijk is: