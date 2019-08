Ambtenaren gewaarschuwd op te letten voor schijnerkenning kinderen

Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten opletten of ze worden geconfronteerd met een schijnerkenning. Die zijn bedoeld om iemand aan een verblijfsvergunning te helpen, waarschuwt Ronald Zijlstra van de beroepsvereniging van ambtenaren van burgerzaken NVVB in de Volkskrant.

De bond signaleert sinds 2017 steeds meer aanvragen voor een zogeheten afgeleide verblijfsvergunning. Dat kwam door een arrest van het Europees Hof waarin werd bepaald dat een kind met de Nederlandse nationaliteit het recht heeft om hier op te groeien met beide ouders, ook als een van hen van buiten de Europese Unie komt.

Voor de erkenning is het niet nodig dat de erkenner de biologische vader of moeder is. Volgens Zijstra van de NVVB ligt misbruik van de regeling op de loer en is het zaak dat ambtenaren letten op signalen dat er iets niet klopt.

Als bijvoorbeeld beide ouders niet op hetzelfde adres wonen of elkaars taal niet spreken moet er een alarmbel gaan rinkelen, vindt de NVVB. De bond weet niet precies om hoeveel schijnerkenningen het gaat.

Toch komt de bond nu met een waarschuwing, omdat bijvoorbeeld mensenhandelaren misbruik kunnen maken van de regeling en vrouwen naar Nederland halen om in de prostitutie te werken.