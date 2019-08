Sirhan Sirhan, moordenaar Robert Kennedy, neergestoken in gevangenis

De moordenaar van Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, is in een gevangenis in Californië neergestoken. Hij is opgenomen in een ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar.

Sirhan Sirhan zit al meer dan vijftig jaar vast voor het doodschieten van Kennedy op 5 juni 1968. Kennedy, toen senator, werd vermoord in Los Angeles toen hij campagne voerde om de Democratische presidentskandidaat te worden. Hij had net een toespraak gehouden in het Ambassador Hotel en verliet het gebouw via de achteruitgang om personeel de hand te schudden.

Doodstraf

Sirhan Sirhan is inmiddels 75 jaar. Hij had aanvankelijk de doodstraf gekregen, maar toen Californië tijdelijk een verbod instelde werd dat omgezet naar levenslang. Hij heeft meerdere verzoeken gedaan voor vervroegde vrijlating, maar die werden steevast afgewezen.

De moordenaar van Kennedy heeft in de loop der jaren altijd gezegd dat hij zich niets meer herinnert van de moord, of van zijn oorspronkelijke bekentenis.