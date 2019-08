Wekdienst 31/8: koning opent herdenking Slag om de Schelde, Naturalis weer open

En dan nog even dit

Koorts? Kan een keer gebeuren, toch? Maar onze correspondent Bram Vermeulen zal er de komende tijd extra klamme handen van krijgen. Hij maakte een reportage over ebola in Congo en beschrijft in dit verhaal hoe je als verslaggever werkt in een gebied dat zo in de ban is van de besmettelijke ziekte.

"Ebola kleeft aan de kleren van de chauffeurs, de zadels van de brommers. Als me even later het zweet over het voorhoofd loopt, vraag ik me weer af: is het vandaag gewoon heet of heb ik koorts?"

Bekijk hier de reportage van Vermeulen: