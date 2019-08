Dorian nu orkaan van vierde categorie, nog geen evacuaties

Orkaan Dorian is in een dag tijd uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, de op een na hoogste. De als "extreem gevaarlijk" bestempelde Dorian brengt windstoten van 225 km/u met zich mee en dreigt komende dinsdag Florida te raken. De orkaan verplaatst zich traag, waardoor verwacht wordt dat Florida er meerdere dagen last van zal ondervinden.

Gouverneur DeSantis heeft nog niet opgeroepen tot evacuaties. Wel erkent hij dat de orkaan erg gevaarlijk lijkt. President Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen in Florida. Volgens Amerikaanse media kan Dorian de zwaarste orkaan worden in de omgeving van Miami sinds Andrew in 1992 aan tientallen mensen het leven kostte.

Het is nog onduidelijk welke kant Dorian op zal gaan. Volgens sommige weermodellen zal de orkaan op het laatst afbuigen en vooral langs de kust schade veroorzaken. Andere meteorologen verwachten dat Walt Disney World en het Mar-a-Lago-resort van president Trump worden getroffen.

Dorian is als orkaan van de tweede categorie over de Maagdeneilanden en Puerto Rico getrokken. De schade bleef daar beperkt. De Bahama's lopen wel nog gevaar.