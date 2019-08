Grote drugsvangst in VS: genoeg fentanyl om 14 miljoen mensen te doden

In de Verenigde Staten is een grote drugsbende opgerold en zijn flinke hoeveelheden verdovende middelen in beslag genomen. Bij de vangst zat onder meer 30 kilogram heroïne, 5 kilogram cocaïne en 30 kilogram fentanyl, een hoeveelheid die volgens het ministerie van Justitie genoeg is om 14 miljoen mensen te doden.

Gedurende een operatie van drie dagen in de staten Virginia, North Carolina en Texas zijn 35 mensen opgepakt. De verdachten zijn tussen de 19 en 63 jaar oud en waren sinds 2016 actief in het drugscircuit. Een van hen was in 2014 het land uitgezet en is de VS later weer illegaal binnengekomen.

Zware pijnstiller

Volgens de autoriteiten kwamen de kilo's fentanyl voornamelijk uit China. Dat land heeft dit jaar stappen genomen om de uitvoer van gevaarlijke opioïden in te dammen. De andere drugs zijn vanuit Mexico, Californië en New York naar andere staten gebracht, waar ze werden vervoerd in auto's met geheime compartimenten.

Fentanyl is een zware pijnstiller die zeer verslavend is. In de VS is er sprake van een opiaten-epidemie: veel Amerikanen zijn verslaafd aan zware pijnstillers. Al jaren stijgt het aantal mensen dat sterft aan een overdosis opiaten. In 2017 kwamen daardoor zo'n 48.000 Amerikanen om het leven, een toename van bijna 50 procent ten opzichte van het jaar ervoor.