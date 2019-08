Veelbesproken Democratiefestival van start: 'Spannend experiment'

"Het politieke spectrum is in ieder geval ruim vertegenwoordigd", zegt minister Ollongren hierover. "Maar behalve politieke partijen lopen hier ook maatschappelijke organisaties rond. En ik hoop gewoon dat er veel verschillende mensen zijn."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken trok zo'n 750.000 euro uit voor het festival, de provincie Gelderland droeg 150.000 euro bij. "Als je het nooit doet, weet je ook niet of het lukt en of het gaat groeien", aldus Ollongren, die het festival na afloop gaat evalueren om te kijken of het jaarlijks kan terugkeren. "Het is wel de bedoeling dat het festival, als we doorgaan, groter wordt en dat er ook andere partijen bij betrokken worden. Uiteindelijk zou het zichzelf moeten kunnen bedruipen."

Festival op vakantie-eiland

Het idee voor het Democratiefestival is afgekeken van het succesvolle Deense Folkemødet, dat 'openbare vergadering' betekent. Dat vierdaagse festival wordt sinds 2011 in juni georganiseerd op het eiland Bornholm in de Oostzee. De editie van dit jaar trok zo'n 50.000 bezoekers.

"Dat is erg veel voor een klein eilandje met 40.000 inwoners", zegt Scandinavië-correspondent Roelien Créton. "Er komen veel mensen op af omdat Folkemødet een hoog festivalgehalte heeft en wordt gehouden op een vakantie-eiland. Maar ook omdat burgers het leuk vinden om dicht bij politici te komen, dicht bij de mensen die belangrijke besluiten nemen. In Scandinavië is de maatschappelijke betrokkenheid sowieso erg hoog."

'Spannend experiment'

Of we het Democratiefestival volgend jaar terugzien in Nederland, is dus nog onduidelijk. Premier Rutte noemde het festival vanmiddag in ieder geval een "spannend experiment". Met de "lacherige commentaren" die hij hier en daar zag, is hij het niet eens.

"We zien in de wereld dat democratie, vrijheid, mensenrechten en onafhankelijke rechters geen gegeven zijn. Ik ben er trots op dat ik in een land leef waar we dat wél hebben. En dan vind ik dat je met elkaar wegen moet zoeken om daar met een zekere regelmaat bij stil te staan." Volgens Rutte moeten we nog zien of het Democratiefestival dé manier is. "Ik ben benieuwd wat eruit komt."