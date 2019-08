Regisseurs blij met Rotterdam: 'Dit wordt uniek, dat voel je aan alles'

De mogelijkheden van Ahoy helpen mee bij het ontwerpen van de show. "De opening moet legendarisch worden", zegt Pas. "Ik denk nu ook al meteen aan de muziek."

Pas en Kaart hebben veel ervaring met grote shows in Nederland. "Maar dit is van een andere orde. Marnix zegt vaak: dit is een grote show, maar dan maal tien. Dat is wel spannend, maar we schrikken er niet van. We zijn er best rustig onder."

Wonen in Ahoy

De komende maanden zitten de twee in veel vergaderzalen en worden eerste keuzes gemaakt. Tot Kerst zijn er een paar besprekingen per week. Als mei dichterbij komt, wordt het steeds drukker. De laatste zeven weken wonen ze praktisch in Ahoy om alles te organiseren. Ze beginnen met een lege zaal en stand-ins voor de artiesten; de laatste anderhalve week zijn de Songfestival-deelnemers zelf aanwezig voor de repetities.

"We zijn volledig betrokken bij wat de landen bedenken", zegt Kaart. "De voorbereiding verschilt per land enorm. Zweden komt bijvoorbeeld met een volledig draaiboek en lichtplan naar ons toe. Andere landen hebben onze steun hard nodig."

Hoe de show precies aangekleed wordt, is in deze beginfase nog onduidelijk. Zo moet er onder meer nog een thema worden gekozen. "Ik wil in ieder geval dat je terugziet dat het in Nederland gemaakt is", zegt Pas over zijn uitgangspunt.

Verder is hij nu vooral blij, en opgetogen over de ongetwijfeld hectische maanden die voor de boeg liggen. "Als je in dit vak zit, is dit een droom die uitkomt."