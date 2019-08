Argentinië is een wanbetaler, zegt kredietbeoordelaar

De twijfel over welk beleid gevoerd gaat worden blijft minimaal tot de presidentsverkiezingen in oktober boven de markt hangen. Die onzekerheid is een groot probleem, want investeerders wachten daardoor af. "Er is nu een negatieve spiraal ingezet", zegt Zewuster. "Kredietbeoordelaars die afwaarderen zijn daar ook onderdeel van. Dan maakt het niet meer uit wat het beleid van een nieuwe president zou zijn. Beleid waarvan we nog niet weten wat het wordt."

Landen blijven bestaan

Is de situatie dan nu al uitzichtloos? "Nee, economieën hebben veerkracht en landen houden niet op te bestaan", zegt Zewuster. Wat daarbij volgens de econome helpt is dat Argentinië een grote landbouwsector heeft die via export de kar zou kunnen trekken. Zeker als de Argentijnse peso zo zwak is.

Ook is er in Argentinië veel schaliegas en -olie, maar om dat boven de grond te krijgen zijn grote investeringen nodig. En dan is het de vraag of investeerders nu bereid zijn om in Argentinië risico te nemen.