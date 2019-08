Werken in ebola-gebied: 'De volgende keer mag een andere verslaggever gaan'

Beni is ook regelmatig doelwit van beschietingen door een rebellengroep met de naam ADF. Het vliegtuig was een dag vertraagd door beschietingen ten noorden van de stad. Het hotel heeft kogelgaten in muren en ramen. Ebolacentra worden in brand gezet.

Zeker vijf doktoren werden sinds de uitbraak gedood door boze bewoners die denken dat ebola nepnieuws is. Ebola bestaat niet, horen we dorpelingen zeggen. Een verdienmodel voor doktoren, een leugen van politici die in december ebola als excuus gebruikte om de verkiezingen voor de bewoners van het oosten te annuleren.

Op de brommer

"Maar Ebola bestaat", zegt overlevende Germain Bill. "En ik heb het overleefd." Omdat hij nu niet voor een tweede keer besmet kan raken, rijdt hij nu zieke patiënten naar de ebolacentra. Achter op zijn brommer, zonder masker.

We volgen hem. Voor het praatje dat ik voor de reportage op camera wil maken, lijkt het me leuk om hem ook op een brommer te zitten. Maar de bromfietsen zijn de voertuigen van ebola, lees ik later. Ze brachten de ziekte van Butembo naar Beni, van Beni naar Goma. Ebola kleeft aan de kleren van de chauffeurs, de zadels van de brommers. Als me even later het zweet over het voorhoofd loopt, vraag ik me weer af: is het vandaag gewoon heet of heb ik koorts?