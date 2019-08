Danny Vera redt man uit Middelburgse gracht

Zanger Danny Vera heeft vanmorgen een man uit de Herengracht in het centrum van Middelburg gered. De 51-jarige drenkeling is in onbekende toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Zeeland.

De man raakte rond 09.40 uur door onbekende oorzaak te water. Een voorbijgangster trok de aandacht van Vera, die vlak bij de gracht woont. Hij wist de man uit het water te halen. Hulpdiensten haalden even later ook de hond van het slachtoffer aan de kant.

Hoe het nu met de drenkeling gaat, is onbekend. Volgens de regionale krant PZC was hij bewusteloos. Vera zelf wil verder niet veel zeggen over wat er is gebeurd. "Dan gaat de aandacht naar mij, terwijl het over de gezondheid van die meneer moet gaan", zegt hij in de krant.