Half miljoen volgers voor NOS Stories

Het Instagram-account startte in 2015 als pilot onder de naam NOS Kort. Vorig jaar ging het verder onder de naam NOS Stories.

Volgers

Om de mijlpaal te vieren, mochten volgers van NOS Stories de redactie een dag overnemen. Zes volgers die na een winactie werden uitgekozen, werkten vandaag in Hilversum aan de korte nieuwsvideo's en artikelen.

Een van hen was de 16-jarige Janske Aberson. Ze verslindt het nieuws niet, maar laat zich graag bijpraten door de korte filmpjes van NOS Stories. Het maken van de video's is een ander verhaal, merkte ze. "Je bent best lang bezig. Vragen bedenken, filmen, monteren, overleggen."

"Het valt me op dat je over ieder woord na moet denken", vult volger Teun Toebes (20) aan. "Verder hebben we geleerd hoe je video's moet inspreken en hebben we meegewerkt aan Famous Friday."

Op Famous Friday presenteert een BN'er een nieuwsquiz voor NOS Stories, zoals Gerard Joling: