Dak stadion AZ was voor instorting al verzwakt

Het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar was vermoedelijk voor de instorting van 10 augustus al verzwakt. Dat concludeert het ingenieursbureau dat onderzoek doet naar de oorzaak van het ongeluk in het AZ-stadion.

Zowel bij het ontwerp, de doorberekening als de bouw van het dak is "heel veel misgegaan", zei Erik Middelkoop van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV op een persconferentie. Zo is in het ontwerp geen rekening gehouden met een neerwaartse belasting door wind. In de dakconstructie ontbreken elementen die de constructie hadden kunnen versterken en lasverbindingen zijn te dun uitgevoerd.

Op 10 augustus stond er een harde zuidwestelijke wind. Dat komt vaker voor en soms waait het harder. Het ingenieursbureau stelt dat de dakconstructie al eerder moet zijn verzwakt. Het hoopt in het eerste kwartaal van volgend jaar met een definitief rapport te komen.

Ook elders in het stadion zijn gebreken ontdekt. De Onderzoekraad voor Veiligheid maakte daar twee weken geleden ook melding van. De gemeente Alkmaar liet voetbalclub AZ toen weten dat het stadion voorlopig niet meer gebruikt mag worden.

Niet repareren, maar vernieuwen

Voetbalclub AZ, de eigenaar van het stadion, gaat het dak niet repareren, maar voor het grootste deel vernieuwen. Alleen het dak boven de hoofdtribune blijft ongemoeid. Tegelijkertijd wil de club het comfort verbeteren en het stadion misschien zelfs uitbreiden, zei AZ-directeur Robert Eenhoorn op de persconferentie.

Het is onduidelijk hoelang het duurt om het stadion weer veilig te maken. Woensdag wordt begonnen met de sloop van het dak.

AZ speelt zijn Europese wedstrijden de komende tijd in het stadion van ADO Den Haag. Het is nog onduidelijk waar de eerstvolgende thuiswedstrijd in de eredivisie wordt gespeeld. Die is op 14 september, AZ speelt dan tegen Sparta.