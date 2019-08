Eén minister afwezig op Prinsjesdag als 'designated survivor'

Het kabinet wijst op Prinsjesdag, op 17 september, voor het eerst een minister aan als designated survivor, oftewel aangewezen overlevende. Die persoon houdt zich schuil op een geheime locatie, als de rest van het kabinet in de Ridderzaal naar de Troonrede luistert.

Het idee is dat er iemand moet zijn om het land te besturen voor het geval dat alle leden van het kabinet omkomen bij een aanslag, een coup of een ramp. D66-Kamerlid Sneller vroeg vorig jaar om in navolging van de Verenigde Staten iemand aan te wijzen, die dan de macht krijgt.

Parlement

Premier Rutte kon in zijn wekelijkse persconferentie omwille van de veiligheid niet zeggen wie van de zestien ministers het wordt.

Hij zei dat het misschien verstandig zou zijn om parlementsleden achter de hand te houden voor het geval er iets ergs gebeurt. "Maar dat is aan de Eerste en Tweede Kamer zelf."