Belgische 'beul van Raqqa' opgepakt in Syrië

In Syrië hebben Koerdische troepen de Belgische jihadist Anouar Haddouchi opgepakt, melden Belgische media. Hij zou met zijn echtgenote zijn opgepakt na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghouz.

Haddouchi wordt ook wel 'de beul van Raqqa' genoemd, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor meer dan honderd onthoofdingen in de stad. Raqqa gold als de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van terreurbeweging Islamitische Staat.

De jihadist zou ook betrokken zijn geweest bij de financiering van de aanslagen in Parijs en Brussel. Om die reden doet justitie in België al langere tijd onderzoek naar hem.

Een Amerikaanse onderzoekster sprak deze week met Haddouchi in een gevangenis van de Syrische Democratische Strijdkrachten. "Hij ontkende tegen mij dat hij een beul is en lachte dat weg", zegt Anne Speckhard van het International Center for the Study of Violent Extremism tegen de Belgische krant De Morgen.

In welk land Haddouchi wordt berecht, is nog niet duidelijk.