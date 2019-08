Ziekenhuizen willen geld van kabinet om verpleegkundigen te betalen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vraagt het kabinet om mee te betalen aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. De ziekenhuizen kunnen de gevraagde loonsverhogingen niet alleen betalen, schrijft voorzitter Ad Melkert van de NVZ, in een brief aan premier Rutte en minister Bruins voor Zorg. Het kan gaan om een eenmalige donatie van enkele honderden miljoenen euro's.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de ziekenhuizen zitten al maanden vast. De FNV vraagt 5% loonsverhoging en maatregelen ter vermindering van de werkdruk. Dat vindt de bond nodig om verpleegkundigen eindelijk een beetje extra te belonen en om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. In onder andere Alkmaar, Assen, Eindhoven en Amsterdam hebben verpleegkundigen al actie gevoerd in de vorm van zondagsdiensten. Ook voor september zijn weer tientallen acties aangekondigd.

Afspraken met het kabinet

Melkert schrijft in zijn brief dat een passende beloning voor het ziekenhuispersoneel van groot belang is, ook om te zorgen dat de zorg kan concurreren op de steeds krappere arbeidsmarkt. Tegelijk zijn de ziekenhuizen gebonden aan harde afspraken met het kabinet om de stijging van zorgkosten te beteugelen.

Hoewel de zorgvraag de komende vier jaar met 10 procent toeneemt, mag de groei maximaal 1,7 procent zijn. In 2022 moet dat zelfs nul procent groei zijn. Die toegestane groei gaat naar verwachting volledig op aan dure geneesmiddelen. En anders dan de vrije marktsector kan een ziekenhuis een salarisstijging niet opvangen door meer productie, aldus Melkert.

"Een 'harde' bezuiniging is eigenlijk de enige knop waar we aan kunnen draaien", schrijft Melkert aan het kabinet. Omdat de ziekenhuiskosten voor meer dan 50 procent uit personeelskosten bestaan, is bezuinigen op inzet van personeel onvermijdelijk. Ontslagen zijn dan niet uitgesloten. "Het leidt tot een negatieve spiraal: hogere werkdruk, verslechtering van onze positie op de arbeidsmarkt en een toename van wachtlijsten".

Honderden miljoenen

Melkert noemt geen bedragen, maar volgens ingewijden houden ziekenhuizen er rekening mee dat ze tot 2022 circa 300 tot 850 miljoen extra kwijt zijn aan loonkosten. Dat is niet alleen verhoging van het gewone salaris, maar ook de kosten van onregelmatigheidstoeslag, overwerk, reiskosten en andere eisen van de bonden.

Het precieze bedrag is afhankelijk van de uitkomsten van de cao-onderhandelingen. Het kabinet zou daarvan wat de ziekenhuizen betreft dus een fors deel voor zijn rekening moeten nemen. "De huidige economie en de gunstige ontwikkeling van de overheidsfinanciën bieden hier op dit moment ruimte voor", voegt Melkert tenslotte nog toe.