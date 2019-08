Onderzoek naar gesjoemel met tachografen in vrachtwagens

Justitie onderzoekt het op grote schaal hacken van tachografen in vrachtwagens. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat er in Nederland tientallen vrachtwagens rondrijden met zo'n gemanipuleerde tachograaf. In Nederland en België zijn in totaal vier verdachten aangehouden.

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden van de chauffeur en de snelheid van de vrachtwagen. Als daarmee wordt gerommeld, kan de trucker langer doorrijden en dat bespaart tijd en dus geld. Volgens het OM zijn de digitale tachografen zo ingenieus gemanipuleerd, dat het nauwelijks te detecteren is.

Een bende zou vanuit Polen opereren en samenwerken met installateurs in andere Europese landen, die de gemanipuleerde tachografen tegen betaling in de vrachtwagens bouwen.

Verdachte installateurs

Vorige maand zijn twee verdachte installateurs aangehouden in Zeeland en Noord-Holland. Twee transportbedrijven uit Zeeland worden verdacht van het afnemen van de sjoemelapparatuur.

Ook in België zijn twee verdachten aangehouden. Een van hen werd betrapt toen hij bezig was met het installeren van vermoedelijk gemanipuleerde software in een vrachtwagen.