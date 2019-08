Kapperszaak in Rijswijk beschoten

In Rijswijk is vannacht een kapperszaak beschoten. Omwonenden hoorden kort na 2.00 uur enkele harde knallen en waarschuwden de politie. In de deur van de zaak zitten acht kogelgaten. Volgens de politie was er op het moment dat er werd geschoten niemand in de zaak aanwezig.

Ondanks het schietincident is de barbershop vandaag wel open. De kogelgaten in de voordeur zijn bedekt met een vuilniszak, maar verder is er weinig te merken van wat er is gebeurd. De eerste klanten zijn ook al binnen. Tegen Omroep West zegt de eigenaar: 'Ik ben uiteraard wel geschrokken, maar het is iets dat kan gebeuren"

Voor de rechter

Het is niet het eerste incident bij deze kapperszaak. Eind mei was er een vechtpartij waarbij twee medewerkers van de barbershop werden geslagen en geschopt. Ze kregen het aan de stok met twee mannen die de kappersstoelen uit de zaak wilden meenemen. 'We komen onze spullen halen', zou een van hen hebben geroepen.

Bij de vechtpartij die volgde werden onder meer spiegels, tondeuses, muurschermen en kasten vernield. Ook werd een medewerker met de hoofdsteun van een kappersstoel tegen het hoofd geslagen.

Die man die dat deed moet uitgerekend vandaag voor de rechter verschijnen.

De politie heeft ondertussen het onderzoek in de kapperszaak afgerond, maar blijft zoeken naar de daders en een eventueel verband tussen de rechtszaak en de schietpartij van vannacht.