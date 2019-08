Meer dan 2000 doden door ebola-uitbraak Congo

Het lukt hulpverleners in het oosten van Congo nog niet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. Een jaar na de eerste besmetting in het Centraal-Afrikaanse land is het dodental gestegen tot boven de 2000, blijkt uit cijfers van de regering.

Inmiddels zijn ruim 3000 gevallen van besmetting met het virus geregistreerd. Hulpverleners hebben te kampen met het wantrouwen van de bevolking en gevechten tussen het leger en opstandelingen in de afgelegen regio.

Medici worden steeds vaker aangevallen door bevolkingsgroepen die hen beschuldigen van het verspreiden van ebola. "De behandelingen zijn pas effectief als er vertrouwen is in de behandeling en in de hulpverleners", laat het Rode Kruis weten. "Dat kost tijd, middelen en veel inspanningen."

De epidemie in Congo is de op een na dodelijkste geregistreerde ebola-uitbraak. Tussen 2013 en 2016 stierven in West-Afrika 11.300 mensen als gevolg van de ziekte, vooral in Guinee, Liberia en Sierra Leone.