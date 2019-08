Jongeren bezorgd over eigen schermgebruik

Nederlandse jongeren zitten dagelijks bijna een uur langer achter een beeldscherm dan ze zelf verantwoord vinden. Het verschil tussen de schermtijd van jongeren en wat hun ouders verantwoord vinden is zelfs 1,5 uur, blijkt uit onderzoek van bureau I&O Research in opdracht van de Volkskrant.

In het onderzoek beantwoordden 569 thuiswonende jongeren tussen de 10 en 22 jaar en 1145 ouders vragen. De meeste kinderen én ouders vinden het jammer dat kinderen tegenwoordig zo weinig buitenspelen.

Kinderen schatten dat ze per dag 3 uur en 20 minuten achter een laptop, tablet of telefoon doorbrengen, terwijl ze zo'n 2,5 uur verantwoord vinden. Ouders schatten de schermtijd van hun kinderen iets lager, op zo'n 3 uur per dag, terwijl ze 2 uur acceptabel vinden.

Ook zegt meer dan de helft van de kinderen (52 procent) zelf dat hun dagelijkse schermtijd te lang is. 69 procent van de ouders is het daarmee eens. Van de kinderen tussen de 16 en 19 jaar vindt zelfs ruim 60 procent dat.

Schermgebruik en slapen

Er is de laatste tijd veel aandacht voor de gevolgen van beeldschermen op bijvoorbeeld de slaap. Jongeren die op een beeldscherm kijken voor het slapen, hebben meer slaapklachten dan leeftijdsgenoten die dit niet doen, bleek in maart uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ouders lijken de negatieve gevolgen van beeldschermen te onderschatten. Hoewel 50 procent van de jongeren zegt last te hebben van rug- en schouderklachten en 28 procent kramp in de vingers heeft, schatten ouders deze percentages op respectievelijk 38 en 18 procent. De kans op slaapproblemen wordt door jongeren op 57 procent geschat en door ouders op 52 procent.