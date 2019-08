Agent die Kennedy-moordenaar niet kon redden overleden

Politieagent Jim Leavelle had nog tegen Lee Harvey Oswald gegrapt: hij hoopte dat ze hem niet zouden raken als iemand het vuur op de verdachte van de moord op president Kennedy zou openen. "Niemand gaat mij doodschieten", had Oswald zelfverzekerd geantwoord.

Minuten later werd hij vermoord. Jim Leavelle werd in 1963 wereldberoemd door de foto waarop te zien is hoe hij de aanslag op Oswald niet wist te voorkomen. De rechercheur is nu overleden, op 99-jarige leeftijd.

Leavelle had al eerder een historisch moment meegemaakt: als 21-jarige matroos maakte hij de Japanse aanval op de Amerikaanse basis Pearl Harbor mee, waardoor de VS bij de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte. Na de oorlog ging Leavelle bij de politie in de stad Dallas.

Andere moord

Toen hij op 22 november 1963 na de moord op Kennedy als eerste Lee Harvey Oswald ondervroeg, had hij aanvankelijk niet door dat die daar iets mee te maken had. Oswald was opgepakt als verdachte voor de moord op een agent, kort na de aanslag.

"Ik heb 15, 20 minuten met hem gesproken. We hebben het niet over de president gehad, omdat ik niet wist dat hij daarbij betrokken was. Ik heb het alleen over die andere zaak gehad."

Bij latere verhoren hield Oswald zijn onschuld vol. De verdachte vond alle toegestroomde pers geweldig. "Hij leek van alle publiciteit te genieten. Al die aandacht."